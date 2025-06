Sicilia, nuova allerta per rischio incendi e caldo | DETTAGLI

StrettoWeb

La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, domenica 29 giugno. Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata emessa allerta rossa in provincia di Agrigento, mentre tutto il resto dell’isola è sotto allerta arancione. Sul fronte caldo, è allerta rossa per le città di Catania e Palermo.

Allerta gialla, invece, per la città di Messina, dove è attesa una temperatura percepita di +34°C, secondo il bollettino di allerta.