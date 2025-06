Sicilia, giunta proroga di due anni l’incarico all’avvocato generale Bologna

StrettoWeb

L’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna resterà in carica per altri due anni, ovvero fino alla data di collocamento in quiescenza. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, che ha approvato la proroga dell’incarico alla guida dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza.