Sicilia, Forza Italia perde pezzi. Tomarchio: “nel partito c’è chi frena la crescita”

“Dispiace apprendere dell’uscita da Forza Italia da parte di rappresentanti istituzionali con importanti incarichi. Dispiace ancor di più perché questo è solo l’ultimo di una serie di abbandoni registrati negli ultimi mesi: presidenti e consiglieri di municipio, ma anche ex presidenti di municipio, consiglieri comunali sia di Catania che della provincia. E quel che colpisce è che questi abbandoni non sono mai dovuti al venir meno di un rapporto di fiducia e identificazione con i valori e gli ideali del partito, non sono mai dovuti al venir meno della fiducia nella rassicurante leadership del segretario nazionale Tajani“, è quanto afferma Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia.

“Questi abbandoni sono ormai sempre in aperta e pubblica polemica contro una gestione locale, comunale e provinciale, che abbiamo già denunciato nei giorni scorsi. Ma se per chi ha già abbandonato il partito è tardi per intervenire, proveremo invece, anche se non sarà facile, a far capire a chi è tentato dal seguire questa scia di abbandoni che esiste un’alternativa da costruire insieme dentro il partito stesso, senza che sia necessaria alcuna fuoriuscita polemica per sfogare le legittime frustrazioni accumulate. È lecito suggerire quindi a chi prova a frenare la crescita del partito, di guardare più a cosa sta accadendo in casa propria. Noi continueremo a lavorare per aggregare e costruire, in sintonia con la linea regionale e nazionale. Forza Italia a Catania deve tornare a essere inclusiva, partecipativa e sempre più a servizio della comunità, valorizzando ogni risorsa e dando spazio alla migliore classe dirigente”, conclude Tomarchio.