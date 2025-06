La Sicilia ha “Fame di verità e giustizia”: l’evento di Libera a Messina | FOTO

StrettoWeb

Un menù speciale di 12 portate difficili da digerire. Tra i primi, piatti bollenti che non scaldano, è possibile scegliere “Beni confiscati”, che hanno come ingredienti privatizzazione, vendita, regalo ai mafiosi; o “Liberi di corrompere” con ingredienti impunità, corruzione “solidamente” regolata, ancora sistemica e organizzata. Chi vuole scegliere solo un secondo può trovare bocconi duri da mandare giù, come la ”Legge bavaglio” con ingredienti particolari: divieto di informare, corto circuito dell’informazione, querele temerarie; o “Sovraffollamento delle carceri” con ingredienti: celle sovraffollate, carenza di personale, scarsità di attività educative e di reintegrazione. E per ultimo quei dessert dimenticati, ma essenziali, come: “Verità per le vittime innocenti delle mafie con ingrediente principale l’80% dei familiari che non conosce la verità; e “Liberi di Scegliere” composto da nessuna tutela per chi vuole fuggire dai contesti mafiosi.

Con un flash mob a Palermo in mattinata e uno ieri pomeriggio a Messina, Libera ha dato il via alla tappa siciliana di “Fame di verità e giustizia”, un viaggio a 30 anni dalla nascita della sua rete associativa che sta attraversando il Paese, da Nord a Sud, e anche l’Europa, con iniziative, flash mob, laboratori, assemblee, speaker corner e azioni di denuncia per animare il dibattito pubblico con l’obiettivo di riscrivere la piattaforma in tema di lotta alle mafie e corruzione, con una funzione di advocacy rispetto alle istituzioni competenti. Una mobilitazione contro le mafie dei potenti e dei colletti bianchi con l’obiettivo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti partendo dai punti dell’agenda civile.

Le proposte

Riutilizzo dei beni confiscati, diritti per le vittime innocenti delle mafie, Libere di scegliere, contrasto alla corruzione, preoccupazione per il DL sicurezza e una giustizia diseguale, promozione dell’educazione come strumento di emancipazione dalle mafie, gioco d’azzardo, ambiente, libertà di informazione, un carcere che rieduchi, disarmare e non armare, contro l’attacco al dissenso, all’autonomia della magistratura e alla democrazia rappresentativa: sono i punti della piattaforma su cui Libera chiede scelte politiche concrete e strutturali, non proclami. Tra questi: norme più efficaci su confisca e riutilizzo sociale dei beni mafiosi; scrivere il diritto alla verità nella carta costituzionale; approvare una regolazione stringente delle situazioni di conflitto di interesse; una nuova strategia nazionale sulle aree a forte povertà educativa; approvare una legge quadro del settore del gioco d’azzardo; tutela e sostegno per chi denuncia e rompe con il crimine; politiche inclusive per chi vive in situazioni di marginalità; inserire nell’ordinamento la direttiva sulle querele temerarie.

Reati spia in Sicilia e a Messina

C’è un tentativo di smantellare leggi preziose per individuare quei “reati spia” della presenza mafiosa e, a fronte dell’aggravarsi della corruzione, assistiamo a un progressivo allentamento dei freni inibitori sul piano legislativo e dei controlli. Siamo davanti a una giustizia che da un lato mette in campo leggi rigorose nei confronti degli ultimi, dall’altro lato si presenta con le armi spuntate nei confronti della criminalità mafiosa e dei colletti bianchi. Libera ha elaborato i dati relativi ad alcuni reati spia (reati di usura, di estorsione e riciclaggio denaro, delitti informatici e truffe e frodi informatiche), reati che possono indicare una possibile infiltrazione delle mafie nel tessuto economico. Nel 2024 il numero in Italia è di 322.071, pari a 822 reati al giorno, 34 ogni ora. Il 50,4% dei reati sono concentrati al Nord, il 28,1% al Sud comprese le isole e il 21,4 % al centro.

Nel 2024 il dato complessivo dei reati spia in Sicilia è pari a 27.110: seconda regione del Sud. In particolare, sono 995 le estorsioni, 8 i reati di usura, 160 di riciclaggio e impiego di denaro, il picco è sulle truffe e le frodi informatiche (19.441) e sui delitti informatici (2055).

Alla provincia di Palermo va il primato dei reati spia in regione, a seguire c’è la provincia di Catania. E poi Messina, con 2798 reati spia, (estorsioni 100, riciclaggio e impiego di denaro 24, truffe e frodi informatiche 2508, delitti informatici 166).

Corruzione

La storia del contrasto alle mafie è anche una storia di leggi pensate per colpire in modo sempre più efficace non soltanto i crimini violenti, ma anche i “reati spia” che aiutano la magistratura a individuare la presenza di reti mafiose: dalla corruzione al voto di scambio. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 , Libera ha censito 53 inchieste su corruzione e concussione, oltre quattro inchieste al mese, e ad indagare su questo fronte sempre caldo si sono attivate 29 procure in 15 regioni italiane. Complessivamente sono state 642 persone indagate per reati che vanno dall’estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, al voto di scambio politico-mafioso, all’abuso di ufficio (successivamente cancellato) e traffico di influenze. Su base regionale, prima in classifica il Lazio con 11 inchieste e 131 persone indagate( 20% del totale nazionale), seguita da Sicilia con 5 inchieste e 82 indagati prima regione del sud insieme alla Campania. Dati che dimostrano come la corruzione è la vera patologia nazionale, e se rinunciamo a combattere quella, le mafie saranno ospiti d’onore dentro qualsiasi palazzo del potere.

A Messina il primo appuntamento, molto partecipato, si è svolto ieri pomeriggio 13 giugno, a Villa Dante. Tante e tanti i curiosi che hanno preso parte al flashmob, ma anche i/le volontari/e, gli enti e le realtà promotrici: Anymore Onlus, Libera Università dell’Educare, Wind of Change APS, CGIL Messina, FISAC CGIL Messina, Coordinamento Donne CGIL Messina, Cooperativa Lunaria, UdU Messina Rete degli Studenti Medi Messina, ANPI Messina, Associazione Hic Et Nunc, Liceo Emilio Ainis, IC G. Catalfamo, Associazione Iride, CSI Messina, ASD Torre Bianca, Centro di Solidarietà F.A.R.O., Azione Cattolica Messina e ACISJF.

E’ stata data voce alla Fame educativa, denunciando che povertà e disuguaglianze alimentano il rischio di reclutamento criminale e che la risposta dello Stato non può essere solo repressiva: l’emergenza va combattuta attraverso la promozione umana. I/le partecipanti hanno demolito il “muro” fatto di parole, dati e numeri legati all’emergenza, dando voce alle proposte e all’impegno di ciascuna organizzazione che, in rete con le altre, valorizza l’educazione come strumento fondamentale di emancipazione dalle mafie e di costruzione di un’alternativa valida.

Altre due le tappe promosse dal Presidio di Messina “Nino e Ida Agostino”.

Domani 15 giugno, a Torre Faro, con appuntamento alle 18.30 in Piazza dell’Angelo , al centro della rivendicazione ci saranno la Fame di giustizia ambientale e sociale , i diritti delle persone e dell’ambiente, l’idea che lo sviluppo debba passare per la condivisione con le comunità e che il patrimonio ambientale , così come quello animale , vadano protetti e difesi dalle speculazioni e dagli affari illeciti . Una catena umana simboleggerà la resistenza e l’unione della comunità.

in , al centro della rivendicazione ci saranno la , i e che il , così come , vadano protetti e difesi . Una catena umana simboleggerà la resistenza e l’unione della comunità. Lunedì 16 giugno, invece, alle 9.30, all’angolo tra viale Gazzi e via U. Bonino, sarà data voce alla Fame di verità, quella che genera giustizia sociale e diventa un fatto collettivo. Il Viale Gazzi verrà simbolicamente re-intitolato “Alle Vittime Innocenti Delle Mafie Senza Verità e Giustizia”. In contemporanea, in altre città d’Italia, verrà testimoniata la medesima rivendicazione, per chiedere al Governo di riconoscere e garantire diritti e bisogni a chi ha subito un dolore provocato dalla violenza mafiosa; e di prendersi cura dei nostri territori per liberarli dalle armi e dalla cultura della violenza attraverso l’educazione, l’innovazione e la dignità del lavoro.