Sicilia, De Luca sempre più vicino al centrodestra: Sud chiama Nord vota “sì” alle variazioni di bilancio

“Abbiamo analizzato attentamente il disegno di legge presentato dal governo regionale per le Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 e, pur consapevoli che le urgenze sul tavolo sono tante e complesse, riteniamo che le misure individuate rispondano effettivamente a priorità che non possono più attendere“. Lo ha dichiarato il capogruppo di Sud chiama Nord on. Cateno De Luca intervenendo in aula nella discussione su Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

“Plauso al governo regionale”

“In primo luogo, sottolineiamo l’urgenza di garantire ai consorzi di bonifica le condizioni per erogare i servizi nella fase estiva. Bisogna evitare ogni tipo di alibi o rimpallo di responsabilità e assicurare che questa stagione, già difficile, sia affrontata con senso di responsabilità da parte di tutti. Un plauso va al governo per l’impegno a favore delle famiglie in difficoltà, con un ulteriore contributo per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Così come apprezziamo le misure per accelerare la progettazione e la spesa, cruciali sia per i Comuni che per le SRR, bloccati da anni per carenze di risorse o autorizzazioni”, rimarca De Luca.

“Sblocco del cofinanziamento delle opere pubbliche nelle città di Messina e Palermo”

“Riteniamo particolarmente importante anche lo sblocco del cofinanziamento delle opere pubbliche nelle città di Messina e Palermo: grazie a una manovra di circa 12 milioni di euro si potranno sbloccare oltre 50 milioni di euro di investimenti, fermi da anni non per errori ma per i continui aggiornamenti dei prezziari e i ritardi autorizzativi. Nello specifico per garantire la copertura finanziaria complessiva all’Intervento MTE11B-00000897, “Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di mili in località Mili — Comune di Messina”, per un importo pari ad euro 27.184.133,29, è autorizzata la spesa di euro 5.025.780,11 per l’esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 3); Per garantire la copertura finanziaria complessiva all’Intervento MTEI 1C 00000701, “Impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani da PAP c/o ex inceneritore Pace-Messina”, per un importo pari ad euro € 9.690.576,06 è autorizzata la spesa di euro 2.107.484,74 per l’esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 3); Per garantire la copertura finanziaria complessiva all’Intervento MTEI 1C-00000922, “Impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona — PAP quali pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della SRR Palermo Area Metropolitana — presso il sito di Bellolampo Comune di Palermo”, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 è autorizzata la spesa di euro 4.436.982,58 per l’esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 3)“, evidenzia De Luca.

Crisi idrica

“Sul fronte della crisi idrica e dell’agricoltura, bene le risorse stanziate: servono a prevenire i danni che purtroppo abbiamo già registrato lo scorso anno. Accogliamo con favore anche le norme innovative, come quella legata ai dazi e alla tutela del Made in Sicily, un segnale importante per difendere il nostro tessuto produttivo. Così come riteniamo significativo prevedere sostegni per garantire l’accesso alla giustizia anche ai cittadini meno abbienti e l’istituzione della borsa di studio in onore di Sara Campanella, per testimoniare l’impegno contro ogni deriva criminale. Con senso di responsabilità, quindi, annunciamo che Sud Chiama Nord esprime il proprio sostegno a questa manovra. Non diciamo che non ci siano altre urgenze, sarebbe ipocrita: ma riconosciamo che queste misure hanno un carattere realmente emergenziale. Si tratta di giocare d’anticipo, mettere risorse concrete su temi concreti, sbloccare investimenti e rafforzare il sostegno sociale”, conclude De Luca.