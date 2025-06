Shengelia onnipotente! Virtus Bologna Campione d’Italia: 3-0 a Brescia in finale e dedica a Polonara

StrettoWeb

Tre su tre per una Virtus Bologna pazzesca. Senza Clyburn e Polonara al quale va la dolce dedica del trionfo dopo che nella giornata di ieri gli è stata diagnosticata la leucemia, le ‘V Nere’ vincono Gara-3 della finale Playoff Scudetto di Serie A e diventano Campioni d’Italia per la 17ª volta nella loro straordinaria storia. Una partita perfetta quella dei ragazzi di coach Ivanovic che in attacco fanno il bello e il cattivo tempo segnando 96 punti con il 50% da 3 ma vincono la partita in difesa tenendo Brescia a 28 punti nel primo tempo (28-50) che è il minimo stagionale per la Leonessa.

E poi c’è Toko. Shengelia gioca da MVP con 31 punti, 9 rimbalzi e 5 assist tirando 4/4 (100%) da 3 punti. Ultimo ballo per lui che passerà a Barcellona. Sono 19 i punti d Taylor, metronomo della squadra con 6 assist. In doppia cifra anche Morgan e Diouf. Appena 7 minuti in campo, solo 1 rimbalzo, ma un altro titolo per Marco Belinelli, capitano e stella dell’ultimo Scudetto vinto da Bologna 4 anni fa.

Brescia chiude una stagione pazzesca, per la prima volta nella storia alle finali Scudetto battendo un’altrettanto straordinaria Trapani. Burnell l’ultimo a mollare con 24 punti, 17 e 8 rimbalzi per Bilan. In ombra Ivanovic (11 punti) e soprattutto Della Valle (5 punti). Ma la sensazione è che più di questo, contro una Virtus Bologna in missione, Brescia davvero non potesse fare.