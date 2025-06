ShareIt 2025, Reggio Calabria al centro dell’Italia che fa impresa | FOTO

StrettoWeb

Si è conclusa con grande successo l’undicesima edizione di ShareIt, l’evento nazionale promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio, che il 22 e 23 giugno ha animato il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Una due-giorni intensa e partecipata, che ha trasformato la città in un hub di confronto, ispirazione e networking tra oltre 100 giovani imprenditori provenienti da tutta Italia. Sul tavolo, temi centrali per il futuro delle imprese: innovazione digitale, accesso al credito, semplificazione burocratica, agevolazioni fiscali. Il tutto arricchito da sessioni formative, attività di team building e condivisione di best practices.

Ma ShareIt 2025 è stato anche un viaggio dentro il territorio, con visite a quattro aziende simbolo del saper fare calabrese – Caffè Mauro, Capua 1880, Policom e Vini Tramontana – e momenti esperienziali tra tradizioni locali, prodotti tipici e scenari mozzafiato, da Scilla ai Bronzi di Riace, passando per la caccia al pescespada e la lavorazione del bergamotto.

Tutti gli interventi

Durante la sessione plenaria del 23 giugno, le istituzioni hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al sistema Confcommercio. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, e il direttore del Museo Archeologico Fabrizio Sudano, accanto ai rappresentanti locali di Confcommercio: Lorenzo Labate (presidente), Paolo De Stefano (presidente Giovani) e Fabio Giubilo (direttore generale). Tutti hanno sottolineato il valore di eventi come ShareIt nel creare ponti tra giovani, istituzioni e imprese, promuovendo una crescita economica sostenibile e una valorizzazione autentica del territorio.

Tra i momenti più significativi di ShareIt 2025, le parole dei vertici del sistema Confcommercio, che hanno offerto spunti forti e visioni lucide sul ruolo delle nuove generazioni nel futuro dell’impresa italiana.

Per Matteo Musacci, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, l’iniziativa ha rappresentato molto più di un semplice incontro: è stata un’occasione concreta per misurarsi, crescere e rafforzare il senso di appartenenza alla rete. “Siamo arrivati da ogni angolo d’Italia per dare valore al progetto proposto da Confcommercio Reggio Calabria che ha saputo distinguersi – ha spiegato – e lo abbiamo fatto con oltre 120 presenze. ShareIt è un acceleratore di idee e relazioni. Le nostre imprese hanno bisogno di strumenti per affrontare un futuro che corre veloce, e qui lavoriamo proprio in quella direzione”.

Un messaggio di fiducia nel potenziale dei giovani è arrivato anche da Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, che ha voluto salutare i partecipanti in collegamento: “Celebriamo gli 80 anni dell’associazione con lo slogan ‘Ricordare il futuro’. È un invito a non perdere di vista ciò che verrà, tenendolo ben presente oggi. E questo futuro passa inevitabilmente attraverso i nostri giovani: sono loro a rappresentare l’energia, la creatività e la continuità dell’impresa italiana”.

A fare da ponte tra livello nazionale e contesto locale Lorenzo Labate, presidente di Confcommercio Reggio Calabria, che ha evidenziato la forza del segnale lanciato da ShareIt: “È un messaggio che parte proprio dai giovani, dalla loro capacità di reagire, di reinventarsi, di rilanciare l’impresa anche nei momenti più difficili. Molti di loro stanno reinterpretando il lavoro delle generazioni precedenti, trovando un equilibrio efficace tra tradizione e cambiamento”.

Palpabile la soddisfazione di Paolo De Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Reggio Calabria che ha ricordato come “l’evento ha avuto un valore duplice: da un lato ci ha permesso di raccontare Reggio a una platea nazionale, dall’altro ci ha dato la possibilità di costruire relazioni vere, solide. Abbiamo dimostrato che qui si può parlare di impresa con concretezza e con visione”.

Dello stesso avviso il direttore generale di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo, che ha evidenziato come il territorio abbia saputo mostrarsi in tutta la sua autenticità: “Abbiamo presentato una realtà fatta di imprese serie, connessa alle radici ma capace di innovare. Il nostro tessuto imprenditoriale ha risposto con entusiasmo e qualità”.

L’entusiasmo di ShareIt 2025 ha acceso anche il tessuto produttivo locale, protagonista fondamentale di questo successo. Aziende e realtà del territorio hanno risposto con uno spirito di squadra autentico, offrendo ospitalità, servizi e un’energia organizzativa che ha fatto la differenza. Una rete compatta e generosa, espressione concreta dello spirito Confcommercio, che ha dimostrato come la collaborazione tra imprese possa generare valore reale e duraturo. In prima linea Krataiis, Oasi Village, Villa Genoese Zerbi/Sottozero, Cordone Bleu, Ubais Le Nasse, Fioreria del Corso, Enegan Energia, Agenzia Generali di Via Diana, Lido Tropical, Progetto Touring, Mulomobility e GymSportLife. Il messaggio con cui si chiude ShareIt 2025 è chiaro e potente: Reggio Calabria è pronta a guidare, non solo a partecipare. Una città che si afferma attraverso l’impegno dei suoi imprenditori, capaci di coniugare identità, visione e capacità di costruire futuro.