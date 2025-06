Servizio Idrico a Reggio Calabria, che caos in commissione e le risposte latitano. Il delegato Barreca ed il responsabile Macrì: “noi non sappiamo nulla”

StrettoWeb

Nuova round della Commissione Consiliare Controllo e Garanzia, presieduta da Massimo Ripepi, presso la sede del Comune di Reggio Calabria, con all’ordine del giorno il Controllo degli atti amministrativi relativi ai contratti di fornitura idrica degli immobili pubblici comunali. All’audizione non ha partecipato il dott. Giuseppe Quartuccio, responsabile del comune dell’idrico sino al 2021, mentre erano presenti il consigliere comunale Francesco Barreca, delegato all’Idrico dell’amministrazione comunale, l’Architetto Domenico Macrì, EQ del Servizio Idrico ed il Prof. Simone Veronesi che ha denunciato titta la questione dei contatori.

Le spiegazioni di Barreca

Il consigliere Barreca, in audizione in commissione, spiega: “non sono venuto nelle altre sedute perchè non condividiamo, come maggioranza, la gestione di questa commissione da parte del presidente Ripepi. Sulla vicenda in questione posso dire che si sta facendo un dramma per nulla e vorrei sottolineare che non sono obbligato ad essere presente perchè non produco atti amministrativi”. Incalzato da Ripepi sulla lettera della Sorical, Barreca rimarca: “non conosco la vicenda e non ho competenza rispetto a quello che sta avvenendo. Riunioni con Sorical? Non ho partecipato a nessun incontro. I contatori? Certamente verranno messi e sottolineo che non esiste nessuna truffa. Aumento tariffe? Dal 2017 assolutamente nessuno, le bollette sono aumentate con l’avvento di Sorical. I soldi a bilancio? Ci sono”, conclude Barreca.

Ripepi risponde a Barreca

Ripepi risponde a Barreca in maniera chiara: “lei aveva l’obbligo di essere qui, lo dice il nostro statuto. E’ grave che il delegato del sindaco all’idrico non sapesse nulla dell’interlocuzione tra comune e Sorical ed è strano che anche Macrì è all’oscuro di tutto”.

I chiarimenti di Macrì

Domenico Macrì, EQ del servizio idrico, chiarisce: “non sono io a dover fare i contratti dell’acqua. Ci sono ancora discussioni su crediti e debiti nei confronti di Sorical. Il dirigente Minutolo scrive alla Sorical che me ne sarei occupato io? Non sapevo nulla”.

Tensione Barreca – Neri

Armando Neri, leader della Lega in città e consigliere comunale, incalza Barreca con varie domande ma la risposta è piccata. “Neri era assessore ai tributi, si è accorto di qualcosa?”, afferma Barreca. L’ex esponente della giunta Falcomatà ribatte: “cosa c’entra? Barreca è molto nervoso”.

Veronese: “nessuno sta incolpando l’amministrazione comunale”

Il prof. Simone Veronese puntualizza: “c’è una legge del 1996 che va rispettata. Io penso che il comune si colloca tra i ‘furbetti’ e tutta questa situazione dei contatori mancanti fa schizzare in alto le tariffe. Vorrei sottolineare che nessuno sta incolpando l’attuale amministrazione comunale. Qui si cerca solo di fare chiarezza”.

Insomma, poche risposte, nessuna chiarezza da parte di chi di dovere. E’ opportuno che gli organi competenti mettano la parola fine ad una vicenda complessa che sicuramente fa venire molti dubbi.