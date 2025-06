Servizio idrico a Reggio Calabria, Barreca risponde a Cardia: “atteggiamento strumentale, la questione sollevata da Veronese è una non notizia”

StrettoWeb

Rispedendo al mittente le invettive sollevate dal Consigliere Mario Cardia, il Consigliere delegato alle Manutenzioni e al Servizio Idrico del Comune di Reggio Calabria, Franco Barreca, interviene nuovamente per “chiarire, ancora una volta, una questione già ampiamente spiegata e oggetto di inutili polemiche. La questione sollevata in maniera truffaldina e strumentale dal professore di educazione fisica, sospeso dalla Uil Scuola, è sostanzialmente una non notizia. Una situazione ordinaria e generalizzata, nient’affatto definitiva, frutto di una passaggio di competenze tra comuni e Sorical che ancora va concluso per ciò che riguarda gli aspetti contabili. La situazione peraltro riguarda la stragrande maggioranza dei Comuni calabresi e non solo Reggio Calabria. Con il passaggio di gestione a Sorical, è necessario un approfondimento tecnico su debiti e crediti, nonché la regolarizzazione delle posizioni di tutti i Municipi. Polemizzare su un processo lineare e trasparente è un atteggiamento pretestuoso, alimentato solo per creare inutile clamore mediatico”.

“Attacco infantile”

“Il Consigliere Cardia, con l’ennesimo attacco strumentale ed infantile, mi chiama in causa per la mancata presenza in Commissione, dimenticando che la maggioranza, per una precisa scelta politica, non partecipa da mesi ai lavori di un organismo che è sempre stato gestito con un atteggiamento totalmente strumentale ed improduttivo, brandito con la clava della menzogna e della mistificazione. Se poi mi invita a ‘gestire la mia delega’, di cui, a suo dire, ‘nessuno si è accorto’, lo ringrazio per la sollecitazione. Quanto fatto in questo anno di gestione è noto alle cronache, e ciò che è in corso lo sarà presto. “Cardia sente il bisogno di manifestare la sua presenza in vita, ma non saranno lui né io a giudicare il nostro operato. Saranno i cittadini a emettere i verdetti finali, avendo modo di esprimersi in maniera chiara ed incontrovertibile anche sul suo pessimo trasformismo e sulla credibilità di un soggetto che ha preso in giro gli elettori, sottraendo i voti del centrosinistra e transitando poi nella Lega nord di Salvini, il Partito dell’autonomia differenziata, la forza politica che odia il sud, la peggiore scelta possibile“, rimarca Barreca.

“L’Amministrazione ha investito milioni di euro nel settore idrico”

“Cardia si agita sulle mie competenze, ma è evidente che ci siano aspetti tecnici da valutare nel passaggio gestionale. L’Amministrazione ha investito milioni di euro nel settore idrico, e Sorical non potrà non tenerne conto. Gli uffici stanno lavorando con trasparenza, e ogni posizione sarà regolarizzata alla luce del sole. Molto interessante sarà capire come si è giunti ad affermare che l’Amministrazione avrebbe truffato i cittadini per trenta milioni. Se queste affermazioni non saranno dimostrate, qualcuno dovrà risponderne davanti ai cittadini e agli organi competenti”, sottolinea Barreca.

“Inoltre – ha aggiunto Barreca – intendo ribadire con orgoglio che, da quando sono delegato al Servizio Idrico, questa Amministrazione ha acquistato autobotti per garantire il servizio in caso di emergenze, investito 4,5 milioni di euro per serbatoi e linee idriche, provveduto al rifacimento di tutti i quadri elettrici e alla loro sistemazione in nuove cabine. Sono risultati concreti, frutto di un lavoro serio e di una gestione responsabile. Cardia stia tranquillo – conclude Barreca – non saranno i suoi continui attacchi pretestuosi a offuscare il lavoro svolto. L’Amministrazione comunale prosegue nel suo impegno, con trasparenza e determinazione, al servizio dei cittadini. Le polemiche sterili lasciano il tempo che trovano. Personalmente non mi presterò ai giochini che strumentalmente stanno tentando di mettere in campo per creare allarme e confusione tra i cittadini”.