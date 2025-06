Servizi sociali a Reggio Calabria, Bonforte (Pd) esalta il lavoro svolto dall’assessore Nucera

StrettoWeb

Il Pd di Reggio Calabria esprime “grande soddisfazione per i significativi progressi raggiunti nel settore delle politiche sociali grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale”. “Un bilancio straordinario frutto di impegno e dedizione”, commenta la segretaria cittadina del Pd, Valeria Bonforte. “Il settore delle politiche sociali del comune di Reggio Calabria ha visto un cambiamento considerevole in questi anni, con un lavoro continuo, attento e rivolto sempre al bene sociale. Questo ha permesso di offrire alla città nuovi servizi e riorganizzare quelli già esistenti, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni della cittadinanza”.

Il segretario Bonforte ha voluto anche esprimere apprezzamento per l’assessore alle politiche sociali, Lucia Anita Nucera, che sta affrontando il suo secondo mandato. “L’obiettivo dell’assessore è sempre stato quello di rispondere ai bisogni della gente, attraverso un ascolto attivo e senza escludere mai nessuno. Un approccio che ha reso il servizio più vicino e accessibile a tutti”, sottolinea la segretaria. “Un esempio emblematico di questo impegno è la riapertura del Centro sociale per anziani a Sbarre, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la terza età del quartiere. Il centro offrirà spazi di socializzazione, attività ricreative e supporto, contribuendo a contrastare l’isolamento e promuovendo un invecchiamento attivo grazie al lavoro svolto congiuntamente con i servizi sociali per garantire ai nostri anziani una nuova opportunità di integrazione e di partecipazione alla comunità”.

Il Pd di Reggio Calabria mette in risalto, inoltre, “i numerosi altri servizi attivati negli anni, tra cui l’assistenza domiciliare per disabili, minori e anziani, i centri diurni, gli empori della solidarietà, l’Hub della famiglia, gli asili nido e i nuovi asili in fase di esecuzione e progettazione (in tutto 12 adesso), la casa per i senza fissa dimora e l’unità di strada, oltre al piano di zona partecipato e a breve l’apertura dei ricoveri riuniti.

“Tutti questi servizi sono il risultato di un lavoro continuo, che parte dall’ascolto dei bisogni dell’utenza e dalla realizzazione di nuovi servizi dove c’era la carenza, o dalla riorganizzazione di quelli già esistenti. Non possiamo dimenticare che la città di Reggio Calabria ha una rete di servizi che sostengono tutte le categorie, grazie anche alle 40 assistenti sociali recentemente assunte e al quinto polo sociale aperto a Sbarre e Gebbione. È un cambiamento importante che va nella direzione di un miglioramento costante dei servizi a disposizione della comunità“, conclude infine il segretario cittadino del Pd.