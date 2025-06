Serie D, la Vigor Lamezia annuncia il nuovo allenatore

StrettoWeb

“La Vigor Lamezia dà il benvenuto a mister Antonio Foglia Manzillo! Tecnico di grande esperienza, con una profonda conoscenza della categoria, raccoglie il testimone di Rosario Salerno, a cui va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno e la passione dimostrati. Una nuova stagione ci aspetta, insieme!”. Così in una nota ufficiale la Vigor Lamezia annuncia pubblicamente il nome del nuovo allenatore: è Antonio Foglia Manzillo, pronto a guidare i biancoverdi alla prima stagione in Serie D dopo la promozione.