Serie D, quale futuro per il Paternò? Le ultime: “escludiamo il fallimento, ma la situazione resta preoccupante”

Il Paternò ha aggiornato circa lo stato del club dopo le voci preoccupanti di queste settimane. “La società rossazzurra dopo un’altra settimana di silenzio – si legge in una nota ufficiale – ci tiene ad aggiornare la piazza, la tifoseria e gli addetti ai lavori sullo stato delle cose. Ad oggi, ancora una volta, nessuno ha bussato alla nostra porta per cui la situazione rimane preoccupante. Purtroppo in città la diffusione di notizie non corrette continua a destabilizzare tutto l’ambiente, in special modo da chi dimostra di non volere il bene di questi colori”.

“Questa società gestita e diretta dal presidente Ivan Mazzamuto, non riesce a sostenere interamente un campionato di Serie D, per tal motivo si sono fatte altre ipotesi, ma senza arrivare al fallimento che escludiamo in partenza, soprattutto per tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni regalando alla piazza la ribalta delle cronache nazionali. Una scelta quasi obbligata per evitare spiacevoli sorprese a stagione in corso. In alternativa il presidente Ivan Mazzamuto è disposto a cedere il Paternò Calcio, a costo zero, ribadendo che la società è sana, con la garanzia che il club verrà ceduto a persone serie che garantiranno la continuità e il proseguo del cammino in Serie D conquistato con sacrifici, amore e passione”.