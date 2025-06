Serie D, altra ufficialità per la Nissa dopo i due acquisti di ieri

StrettoWeb

Dopo aver ufficializzato i colpi dalla Serie C Andrea Cittadino e Antonio Marino (quest’ultimo anticipato dal presidente e in attesa solo di nota stampa), la Nissa continua a muoversi annunciando altri nuovi arrivi prima che apra ufficialmente il mercato. E’ un segnale della grande voglia e ambizione di Giovannone e della società, che giocherà sicuramente un ruolo da protagonista nel prossimo girone I di Serie D.

E’ di quest’oggi un’altra operazione, seppur “minore” rispetto alle due di ieri: il club siciliano infatti ha annunciato l’arrivo di Stefan Alex Dregan, portiere classe 2005. “La Nissa F.C. guarda al futuro e lo fa puntando su un talento giovane e promettente tra i pali: Stefan Alex Dregan, la scorsa stagione all’Akragas, sarà il nuovo portiere della formazione biancoscudata per la stagione 2025/2026 in SerieD. Un innesto importante che conferma la volontà del club di coniugare ambizione e progettualità, valorizzando giovani profili capaci di garantire affidabilità e crescita. Classe 2005, di origini rumene ma cresciuto calcisticamente in Italia, Dregan si è messo in luce negli ultimi anni per le sue doti tecniche, il senso della posizione e la grande reattività tra i pali. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze significative nel settore giovanile e nelle categorie inferiori, dove ha mostrato personalità e determinazione, attirando l’attenzione di diversi osservatori” si legge nella nota del club.

La scelta di approdare alla Nissa rappresenta per Dregan una tappa fondamentale del suo percorso: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Nissa – ha dichiarato – darò il massimo per crescere e contribuire agli obiettivi della squadra. Ringrazio il presidente Luca Giovannone e il direttore sportivo Ernesto Russello per la fiducia, non vedo l’ora di scendere in campo!”. Il direttore sportivo Ernesto Russello ha espresso soddisfazione per l’arrivo del giovane portiere, sottolineando come “Dragan rappresenti un investimento sul presente e sul futuro: un elemento che saprà integrarsi in un gruppo competitivo e ambizioso, pronto a lottare per un campionato da protagonista. Con l’innesto di Stefan Alex Dregan, la Nissa FC rafforza il reparto difensivo e rilancia il proprio progetto sportivo, continuando a puntare sulla qualità e sulla freschezza delle nuove leve. I tifosi possono già segnarsi il nome: il futuro tra i pali ha un nuovo volto!”.