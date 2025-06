Serie D, il Siracusa si arrende in finale: il Livorno vince la Poule Scudetto

StrettoWeb

A un passo dalla vittoria assoluta, ma il cammino resta grandioso. Il Siracusa ha perso la finale della Poule Scudetto di Serie D contro il Livorno, nell’ultimo atto tra le due squadre probabilmente più forti tra tutti i gironi dilettantistici. 2-1 il risultato della gara secca, dopo le due semifinali tra andata e ritorno: botta e risposta nel primo tempo con le reti di Regoli per i toscani e Puzone per i siciliani, intorno alla mezz’ora. Il gol decisivo è al 75′, di Bellini, che fa esplodere i granata. Il Livorno è la migliore in assoluto della Serie D 2025-2026, il Siracusa subito dietro. Per i siciliani resta una stagione importantissima: dopo la vittoria del girone I, con un punto sopra la Reggina, la super cavalcata anche in Poule Scudetto, con le due vittorie nel mini girone e nelle due sfide contro l’Ospitaletto.

Questo traguardo, di vice campione, dimostra che il Siracusa non ha di certo sfruttato chissà quali aiuti arbitrali, né tantomeno ha avuto bisogno di squadre che si “scansano”, come fatto intendere in più occasioni dalle parti di Reggio Calabria, anche da parte dei dirigenti della Reggina.