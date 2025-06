Serie D, secondo rinforzo per il Sambiase: ecco Palermo

StrettoWeb

Il calciomercato del Sambiase entra nel vivo. Club lametino molto attivo in questi giorni. Sono cinque i rinnovi già ufficializzati oltre a un nuovo arrivo. Questa mattina, poi, ufficialità per un secondo rinforzo: Francesco Palermo. “L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Francesco Palermo”, si legge.

“Mediano classe 1998, il neo acquisto giallorosso muove i primi passi della sua carriera nel settore giovanile dell’Olimpia Salemi (squadra del sua città), per poi trasferirsi nella primavera B del Trapani. Poi tanta Serie D (con le maglie di Troina, Dattilo, Rende, Casale, Acireale e Rotonda) ed Eccellenza siciliana con Siracusa (con cui ottiene la promozione nel massimo campionato dilettantistico) e Modica. Nella scorsa stagione, in forza al Castrum Favara, Palermo ha totalizzato 29 presenze ed una rete, nella sfida casalinga contro la Vibonese”.