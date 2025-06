Serie D, la Scafatese ufficializza il nuovo allenatore e ora è pronta a costruire la corazzata

StrettoWeb

“La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Esposito come allenatore della prima squadra. Il 48enne tecnico nolano vanta un importante bagaglio di esperienza sulle panchine di Serie D: ha infatti già guidato Polisportiva Sarnese, Portici, Nola, Polisportiva Santa Maria, Gelbison, Nocerina e Pompei. Nei prossimi giorni sarà resa nota la composizione dello staff tecnico scelto da mister Esposito e sarà fissata la conferenza stampa di presentazione”.

Così in una nota la Scafatese annuncia il nuovo allenatore, in attesa di capire in quale girone sarà inserita. A prescindere dalle avversarie, tuttavia, da giorni il club campano corteggia diversi calciatori l’anno scorso al Siracusa. Probabilmente attende l’apertura del mercato (domani, 1 luglio) e l’arrivo dell’allenatore, ora ufficiale, per annunciarli.