Serie D, la Scafatese e Atzori si dicono addio

“La Scafatese Calcio comunica che, alla scadenza naturale del contratto, non sarà rinnovato il rapporto con l’allenatore Gianluca Atzori e con l’allenatore in seconda Giovanni Langella. Ai due tecnici la società rivolge i più sentiti ringraziamenti per il loro lavoro, svolto con grande professionalità, abnegazione e senso di appartenenza”. Così in una nota il club campano annuncia che non rinnoverà il contratto ad Atzori, ex giocatore e allenatore della Reggina, squadra che ha affrontato in finale playoff di Serie D, perdendo nel finale per via una rete di Renelus. La Scafatese attende ancora di capire in che girone sarà, se in quello campano oppure – di nuovo – in quello calabro-siciliano.