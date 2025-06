Serie D, primo nuovo arrivo del Sambiase: ufficiale un esperto difensore

StrettoWeb

“L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Giordano Pantano. Classe 1992, difensore centrale e all’occorrenza terzino sinistro, nella stagione appena conclusa ha messo a referto 27 presenze e una rete con il Locri. Curriculum importante per il nuovo acquisto giallorosso che, partito dalla primavera della Lazio, vanta 100 presenze in Lega Pro, con Pro Patria (con cui vince il campionato nella stagione 2012/13), Sorrento, Lucchese e Lumezzane”.

“Nel 2015 prova l’avventura all’estero, in serie B islandese, con il Selfoss, per poi tornare in Italia, in serie D, con l’Acireale nella stagione 2017/18. Sempre nel massimo campionato dilettantistico, veste poi le maglie di Budoni, Nardò, Team Altamura, Vado, Sanremese, Aglianese, Akragas, Gravina e, appunto, Locri per un totale di 177 presenze. Un rinforzo di spessore per il reparto difensivo giallorosso, che si aggiunge alle riconferme di Colombatti, Strumbo e Giuliani. Benvenuto Giordano!”. Così in una nota il club calabrese comunica il primo arrivo ufficiale.