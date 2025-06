Serie D, Nocerina scatenata: chiusi 3 colpacci. E Scafatese e Nissa…

StrettoWeb

E mentre a Reggio Calabria si spaccia il possibile nuovo attaccante Luca Ferraro come il novello Cristiano Ronaldo, facendo credere ai tifosi che la Reggina stia costruendo una corazzata, altre big di Serie D si stanno muovendo con colpi importanti, di categoria, esperti, che la D l’hanno già vinta e che la conoscono a menadito. Si aggiungono, difatti, a tanti di quelli che abbiamo citato nell’articolo di ieri. Sono quei giocatori che proprio in questi giorni – quelli di fine stagione e di fine contratto – si stanno muovendo e si muoveranno. Chi non si muove ora, tra i club, sarà poi costretto a “pescare” tra chi è rimasto.

Per questo ieri abbiamo scritto che non possono bastare due rinnovi scontati e banali, o ingaggi alla Ferraro, per far pensare che la squadra amaranto vada bene così. Servono colpi alla Maggio, alla Aliperta, alla Russotto, alla Foggia, alla Kragl, alla Convitto, Baldan o Acquadro. E non uno, non due, ma almeno sei o sette, affinché le riserve siano dello stesso livello, se non superiore, ai titolari.

A tal proposito si registra una Nocerina scatenata in queste ore, grazie alla chiusura di operazioni importanti. Sono infatti arrivati Vacca e Aliperta, nell’ultima stagione alla Scafatese, ma il colpo ancora più importante è quello di Luca Giannone, attaccante che in Serie C conta oltre 300 presenze. Blindato, inoltre, Magnus Troest. A proposito di Scafatese, continua il pressing campano verso Maggio e Baldan, due pilastri del Siracusa, oltre al sondaggio dell’ambitissimo Marko Rajkovic, il quale dopo l’addio anticipato alla Reggina ha messo a segno una valanga di reti al Brindisi. Per quanto concerne la Nissa, dopo i colpi Cittadino e Marino, e dopo il giovane Dregan, è ufficiale un altro giovane portiere, il classe 2007 Rocco Creuso.