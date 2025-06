Serie D, Nissa vicina a un super esperto in panchina

StrettoWeb

“L’allenatore Raffaele ‘Lello’ Di Napoli ha rescisso consensualmente il contratto con la Cavese. Siccome il mister festeggia il suo 59° compleanno, il nostro direttore sportivo Ernesto Russello che ha lavorato anni fa insieme a lui, gli fa gli auguri e con l’occasione ‘parla’ del tecnico campano al presidente biancoscudato Luca Giovannone. Un segno di affetto, ma anche di stima professionale che lascia intravedere qualcosa in più: chissà, magari sarà proprio questa l’occasione per ritrovarsi, per gettare insieme le basi di un progetto importante”. Un modo un po’ inusuale, e tutt’altro che ufficiale, ma abbastanza chiaro. Con questa nota social, accompagnata da un video con protagonista Giovannone, la Nissa annuncia di essere molto vicina a chiudere per Lello Di Napoli come nuovo allenatore.

Curriculum di tutto rispetto per l’ex tecnico della Cavese, che di recente ha proprio rescisso coi campani. Messina, Giugliano, Paganese, Akragas, Latina, tra Serie C e Serie D, le squadre allenate. Ora a corteggiarlo è una squadra che – almeno secondo le intenzioni estive – ha deciso di regalarsi un ruolo da protagonista nel girone I.

Si dimette il club manager Rosato

Intanto Giancarlo Rosato ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Club Manager. “Una decisione maturata con profonda riflessione e rispetto nei confronti della società, ma scaturita da un forte richiamo personale e professionale verso la città di Agrigento, che sta vivendo una fase di rinascita calcistica dopo il recente fallimento dell’Akragas. Giancarlo Rosato, professionista serio e appassionato, ha rappresentato in questi due anni una figura centrale nel progetto sportivo della Nissa” si legge in un’altra nota del club.