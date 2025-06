Serie D, al Milazzo cambia tutto: dietrofront dei vertici sul futuro societario. E per l’ACR Messina…

StrettoWeb

Dietrofront. Si diradano le nubi intorno al Milazzo dopo la promozione in Serie D. Nei giorni successivi alla festa, infatti, erano arrivate le dimissioni del presidente Versaci, respinte però dalla società, che aveva annunciato la messa in vendita del club. Oggi, dopo diverse settimane, il nuovo annuncio: “La SS Milazzo comunica che l’attuale dirigenza, guidata dal presidente Mauro Versaci, continuerà il proprio percorso sportivo anche nella stagione 2025-2026″, si legge.

“La decisione è stata presa di comune accordo dall’intero sodalizio rossoblu che, nelle scorse settimane, ha ricevuto proposte volte unicamente al trasferimento del titolo sportivo della SS Milazzo lontano dalla città del Capo. Le stesse sono state rimandate al mittente dall’attuale società che ha deciso di proseguire con grande entusiasmo dimostrando, altresì, di essere l’unica del comprensorio in grado di poter garantire un futuro al Milazzo. La SS Milazzo, infine, comunica che nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa, nel corso della quale sarà illustrato il progetto in vista della prossima stagione, che vedrà il Milazzo ai nastri di partenza del torneo di Serie D”.

Evidentemente, dunque, non sono pervenute offerte vere e proprie di acquisto, ma soltanto di richiesta di titolo sportivo da trasferire ad altra città. Non per niente, da settimane si vocifera di questa possibilità da parte dell’ACR Messina, che probabilmente tra pochi giorni verrà decretata ufficialmente fallita. La massa debitoria, l’assenza di nuovi soggetti imprenditoriali, la retrocessione in Serie D e i 14 punti di penalizzazione, infatti, rappresentano una montagna insormontabile e che sarebbe possibile scalare solo attraverso l’acquisto di un titolo sportivo della città. Quello del Milazzo, per l’incertezza sul futuro societario, era il più indicato, anche se le resistenze erano tante anche per l’importanza di una piazza tutt’altro che piccola. Ora l’ACR Messina sarà costretto a guardarsi altrove.

Lascia il DS

In un’altra nota, però, il Milazzo “comunica che Niko Caragliano non è più il direttore sportivo del club. La società ha appreso con profondo dispiacere la scelta di Caragliano, che ha deciso di lasciare il proprio incarico per riprendere il percorso da allenatore. La SS Milazzo ringrazia Caragliano per l’impegno profuso e la grande professionalità dimostrata dal primo all’ultimo giorno. Infine, la società rivolge i migliori auguri al tecnico per il prosieguo della propria carriera”.