Serie D, un imprenditore interessato all’Acireale: le precisazioni del club dopo alcune fughe di notizie

“La Società Sportiva Dilettantistica Città di Acireale 1946, a seguito delle voci circolate in merito alla manifestazione di interesse della Palella Holdings LLC circa l’acquisizione della stessa SSD, e per far sì che qualsiasi operazione legata alla squadra di calcio dell’Acireale avvenga nella massima trasparenza, tiene a precisare che allo stato attuale si è in attesa di definire l’accordo propedeutico alla visione dei libri contabili“. Comincia così la nota ufficiale dell’Acireale con cui la stessa informa e precisa circa alcune informazioni relative all’acquisizione del club da parte della Palella Holdings LLC. Com’è noto, il presidente Di Mauro ha manifestato l’intenzione di cedere, già da settimane, perché “non ci sono le condizioni per continuare”.

“Per non alimentare la confusione che in queste ore sta intrecciando le notizie su giornali, TV e web – prosegue la nota – si chiarisce che il bonifico del deposito cauzionale connesso alla manifestazione di interesse è stato ricevuto nella serata di martedì 3 giugno, e non prima, e che non si è trattato di un bonifico di tipo istantaneo, come è stato lasciato intendere in questi giorni parlando di ‘bonifico immediato’, ma di un bonifico ordinario. La volontà di effettuare il bonifico è stata comunicata alla Società dalla Palella Holdings LLC a mezzo PEC nel tardo pomeriggio di sabato 31 maggio, come risposta alla PEC che era stata inviata dalla Società con le indicazioni per il deposito cauzionale (e tutto questo dopo un veloce incontro avvenuto a Catania nel pomeriggio di venerdì 30)”.

“Il presidente Di Mauro, dopo la visualizzazione del bonifico, ha deciso di prendere ventiquattro ore di tempo per riflettere sull’affidabilità della parte interessata all’acquisizione, non potendo ignorare il fatto che le notizie legate a una trattativa così importante venivano messe in piazza senza filtri, generando confusione e prestando il fianco a possibili voci lesive per entrambe le parti in causa. Nelle ventiquattro ore di riflessione è stato quindi deciso, con il supporto dei legali della Società, di definire il testo di un accordo di riservatezza volto ad evitare ulteriori fughe di notizie. Allo stato attuale, quindi, si è in attesa che la parte interessata all’acquisizione sigli l’accordo per poter visualizzare i libri contabili della Società, in modo da proseguire nell’iter della trattativa”, si chiude il comunicato.