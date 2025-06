Serie D, Enna al bivio: Comune e città scendono in campo dopo l’ultimatum del presidente

StrettoWeb

Una settimana fa, il presidente dell’Enna aveva detto: “o si passa il testimone o si chiude”, facendo intendere che c’era (c’è anche adesso) il rischio che la squadra siciliana non si iscrivesse al campionato. Quella sorta di ultimatum, che era anche un appello, è stato accolto dall’amministrazione e dalla città che, si legge in un comunicato, si compattano “a sostegno dell’Enna Calcio, decise a non lasciare che la società gialloverde, punto di riferimento per centinaia di giovani e famiglie, sia costretta, dopo anni di rinascita e sacrifici, a non poter proseguire più da sola, come sottolineato dal presidente Luigi Stompo qualche giorno fa”.

Ieri, “al termine di una partecipata riunione all’Urban Center si è deciso di formare un Tavolo tecnico con il coinvolgimento di amministrazione comunale, rappresentanti di categoria imprenditoriali, sostenitori e dirigenti. Il sindaco ha manifestato pubblicamente la volontà dell’Amministrazione di dare un segnale tangibile e concreto di sostegno, impegnandosi a garantire le somme all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D, confermando l’importanza di preservare un patrimonio sportivo e sociale nato con grandi sacrifici. Ha inoltre ricevuto il consenso unanime delle forze politiche e comunali presenti”.

“L’incontro è stato occasione per valorizzare quanto realizzato negli ultimi anni dal duo Stompo-Montesano: dallo stadio Gaeta rimesso a nuovo, al florido settore giovanile con oltre 300 iscritti, fino ai progetti innovativi che stanno rilanciando il calcio ennese. Tutti i presenti, che hanno dato atto degli sforzi e dei meriti dei due massimi dirigenti, hanno espresso un forte sostegno per garantire continuità e rafforzare il progetto gialloverde, condividendo l’appello del presidente Stompo a creare un modello di gestione diffusa che coinvolga più imprenditori locali con un contributo sostenibile e competenze specifiche, per distribuire responsabilità e impegno e assicurare così un futuro stabile e sereno alla società”.

“La città di Enna fa così squadra per difendere e portare avanti il sogno della Serie D, convinta che solo unendo le forze e le passioni sarà possibile continuare a crescere e prosperare nel segno dello sport, della comunità e dell’orgoglio territoriale. Dopo l’azionariato diffuso al momento della costituzione, che ancora oggi rappresenta un modello per tutti gli addetti ai lavori, la città di Enna dimostra per l’ennesima volta una grandissima maturità, un vero esempio per l’intero mondo sportivo”.