Serie D, cessione Acireale: l’investitore Palella si tira fuori, la stoccata durissima a Di Mauro

Salvatore Palella non tornerà al timone dell’Acireale. Almeno per ora. Ha deciso di tirarsi fuori e lo ha fatto pubblicamente, con un post sui social in cui lancia frecciate all’attuale proprietario, Di Mauro, o comunque alla proprietà del club. “Abbiamo ricevuto – si legge – la restituzione del deposito cauzionale da parte dell’Acireale Calcio, somma che ho già destinato in beneficenza alla Basilica Maria SS. Annunziata (Cattedrale di Acireale). Dispiace constatare che, di fatto, una vera trattativa non ci sia mai stata. Tante richieste, nessun documento ricevuto. Bilanci? Mai visti. L’ultimo risale al 2022. E si parla di ‘continuità’?”.

“Ci è stato chiesto di firmare un NDA, ma la trasparenza si dimostra con i fatti, non con i vincoli. Acireale Calcio merita chiarezza e futuro. Io resto a disposizione, oggi come domani, per chi vorrà davvero costruire” si chiude il post. Già la scorsa settimana, tra compratore e venditore c’era stato un duro botta e risposta. Ricordiamo che è stato Di Mauro, dopo la salvezza ottenuta, a mettere in vendita il club. Tra gli interessi ricevuti, il più concreto è stato quello di Palella, destinato per ora a concludersi in un nulla di fatto.