Serie D, un altro club a rischio: i calciatori del Ragusa denunciano, “senza stipendio da mesi”

StrettoWeb

In attesa di capire cosa ne sarà del Messina, o di altre situazioni in bilico (come per esempio Acireale), c’è un altro club siciliano a rischio nel girone I di Serie D. Stiamo parlando del Ragusa, che nella stagione appena conclusa ha ottenuto la salvezza. La questione economica della società non sarebbe florida, in ottica prossima annata, e a confermarlo pubblicamente sono i calciatori, i quali avanzano diverse mensilità di stipendio arretrato.

Con una breve nota pubblica, infatti, i “calciatori della ASD Ragusa Calcio 1949 desiderano portare all’attenzione della piazza, dei tifosi e di tutte le istituzioni interessate, a meno di un mese dalla scadenza per l’iscrizione al campionato, la situazione relativa alle mensilità arretrate della stagione sportiva 2024/2025 appena conclusa. In particolare, non sono state ancora corrisposte quattro, in alcuni casi cinque, mensilità arretrate“.