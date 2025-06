Serie D, non solo Nissa: occhio anche all’Athletic Palermo, pronto a ufficializzare Giorgio Perinetti

StrettoWeb

L’Athletic Palermo è una neo società siciliana, nata qualche anno fa e questa estate promossa in Serie D, campionato in cui giocherà per la prima volta nella sua storia. Ad oggi seconda squadra del capoluogo isolano, per tanti addetti ai lavori può rappresentare il classico ruolo di matricola terribile, un po’ come fatto dal Sambiase nell’annata da poco conclusa. Con la differenza, però, che il club siciliano pare sia intenzionato a voler partire subito forte, negli investimenti e nei “nomi”.

Non sappiamo cosa riserverà il mercato, sul fronte dei calciatori, ma di certo la prima ufficialità potrebbe lanciare un segnale ben chiaro. La società, infatti, sarebbe pronta a ufficializzare Giorgio Perinetti, il quale avrebbe il ruolo di Direttore Generale. L’ex Roma e Juventus, tra le altre, è stato pure a Palermo, in diverse parentesi, e quindi per lui si tratterebbe di un ritorno, seppur in altra società. Una carriera lunghissima e di tutto rispetto, quella di Perinetti, dirigente di diverse squadre di Serie A, anche big: oltre a Roma, Juve e Palermo, anche Napoli, Avellino, Siena, Bari, Venezia, Genoa, Brescia.