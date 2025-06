Serie C, Sabatino rinnova col Trapani: era stato accostato alla Reggina

StrettoWeb

“L’FC Trapani 1905 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino. Il difensore granata, che nelle ultime due stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026. Sabatino, dal suo ritorno in maglia granata, ha collezionato ottantotto presenze e tre reti conquistando la vittoria del campionato di Serie D e la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023/2024″. Così in una nota il Trapani annuncia il rinnovo del capitano, che era stato anche accostato alla Reggina.

Il difensore classe ‘88 si dice prontissimo al prossimo campionato: “Sono molto soddisfatto e felice di firmare il mio rinnovo con il Trapani. Ringrazio il Presidente per la fiducia e il mister per aver creduto in me. Darò, come sempre, il massimo del mio impegno contribuendo con tanta voglia a quelle che sono le aspettative e gli obiettivi della società cercando di trasmettere il senso di appartenenza ai tutti coloro, soprattutto giovani, che vestiranno questa maglia. Forza Trapani!”.