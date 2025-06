Serie C, primo acquisto ufficiale per il Crotone: arriva un portiere

StrettoWeb

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Davide Merelli. Il nuovo estremo difensore pitagorico è nato a Manerbio (Brescia) il 4 marzo 1996 e a Crotone ritrova il tecnico Emilio Longo, con cui ha già lavorato alla Folgore Caratese e al Picerno. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Merelli ha anche giocato in serie B col Padova, squadra con la quale ha vinto Campionato e Supercoppa di C nel 2018. Nelle ultime due stagioni al Picerno, Davide ha firmato un contratto biennale con il Crotone. Personalità, affidabilità e voglia di crescere: benvenuto in rossoblù, Davide!”.

Così in una nota la società pitagorica annuncia il primo acquisto del calciomercato estivo, il portiere classe 096 Davide Merelli.