Serie C, ore febbrili sul fronte iscrizioni: la diretta con tutti gli aggiornamenti. Dramma Brescia. E per ripescaggi e riammissioni…

Se, a differenza di Spal, Brescia e Lucchese, ci saranno domande presentate ma respinte (Triestina?), a quel punto entrerebbe in gioco l’Inter Under 23, poi il Ravenna, poi il Legnago, poi il Milan. Non buone notizie per le varie Reggina e Nocerina, che dovrebbero sperare in una vera e propria ecatombe.

Perché si “peschi” da questa graduatoria è necessario che qualche domanda venga respinta. Se Brescia, Spal e Lucchese non si iscrivono, le varie Inter, Ravenna, Reggina non beneficerebbero di alcun vantaggio, perché le riammissioni contemplano solo le squadre retrocesse dalla C. Escludendo Sestri Levante e Pro Patria, eventualmente riammesse insieme al Caldiero Terme, a prendere il posto di quest’ultime – nella graduatoria ripescaggi – sarebbero le retrocesse dirette dalla Serie C, ovvero Legnago Salus e Union Clodiense.

Ad oggi, stando così le cose, Spal e Brescia non dovrebbero presentare domanda, così come la Lucchese . Con tre squadre out, scatterebbe il meccanismo delle riammissioni e non quello dei ripescaggi . Ricordiamo che la mancata presentazione di una domanda – da regolamento – fa sì che si attivi il meccanismo delle riammissioni, attraverso una graduatoria apposita che contempli solo ed esclusivamente le squadre retrocesse dalla Serie C. Ricordiamo che la graduatoria dei ripescaggi è da prendere in considerazione solo qualora una o più squadre si vedessero respingere dalla federazione l’iscrizione presentata entro i termini ma evidentemente irregolare o incompleta.

Oggi, 6 giugno, è la scadenza per presentare le domande d’iscrizione, ma ci sarà qualche settimana di passione tra controlli, possibilità di effettuare ricorsi e ulteriori verifiche. Poi ci sarà spazio per ripescaggi e riammissioni. In questo approfondito articolo, tutte le tappe di giugno e luglio:

Se per Brescia e Spal la situazione sembrava tranquilla e invece è diventata drammatica, società come il Foggia erano date per spacciate, eppure sono riuscite a risolvere i problemi. Che, nel caso dei pugliesi, ricordiamo non essere di natura economica. Nonostante il rapporto incrinato coi tifosi, e l’amministrazione giudiziaria, il presidente Canonico ha deciso di iscrivere il club, per poi venderlo.

In casa Triestina la situazione è diversa. Nonostante l’anno prossimo sarà -9, le volontà di continuare ci sono e si sta provando a fare il possibile per reperire i fondi. Indiscrezioni locali tra ieri sera e oggi riferivano di fondi partiti ieri sera e in arrivo stamattina (dai 5 ai 7 milioni di euro), per saldare debiti e procedere all’iscrizione, ma a questo non sono poi seguite conferme. In questo caso sarà una vera e propria corsa contro il tempo, nella speranza – per la piazza – che la domanda non risulti poi incompleta e quindi venga respinta.

Così come per il Brescia, l’altra situazione inaspettata riguarda la Spal , anch’essa in Serie A fino a qualche anno fa. Dopo aver battuto il Milan Futuro ai playout, garantendosi la permanenza della categoria, erano arrivati addirittura messaggi positivi – dalla proprietà – in merito a una stagione diversa e più ambiziosa rispetto a quella conclusa. Tutti i propositi andati a farsi strabenedire: ad oggi, a poche ore dal gong, non ci sono i soldi necessari a provvedere ai pagamenti e quindi all’iscrizione. Da capire se è un effettivo impedimento oppure una reale volontà di Tacopina a smettere di investire: difatti, però, i circa 3 milioni di euro non sono stati “coperti” e dunque – anche in questo caso – probabilmente non si provvederà all’iscrizione.

Brescia, è finita: Cellino sceglie di non andare avanti. Bisoli scioccato

La situazione più assurda e clamorosa, per le tempistiche e per il percorso intrapreso finora, è quella del Brescia. Cellino, dopo la battaglia legale sulla penalizzazione, ha praticamente deciso di “smettere di combattere”, non provvedendo entro le ore 15 al pagamento delle spettanze prestabilite. Questo significa che l’iscrizione non verrà presentata e anche che l’udienza di secondo grado di martedì 10 giugno non avrà alcun senso. Il club, infatti, andrà verso il fallimento e in Serie B si giocherà sicuramente il playout tra Salernitana e Sampdoria.

Intanto, a Brescia, gli ultrà si sono riuniti da questa mattina: prima sono andati sotto la sede del Brescia, per contestare Cellino e applaudire i dipendenti, poi si sono dati appuntamento a questa sera. Intanto il il consigliere Stefano Midolo, l’unico delegato a firmare i pagamenti, si è dimesso. In tutto questo trambusto, silenzio dal presidente e dal club, mentre il capitano Bisoli – scioccato – ha affidato un pensiero al profilo social della moglie

“Non avendo i social l’unico modo che posso utilizzare per comunicare è il profilo Instagram di mia moglie. In questo momento così doloroso ci tenevo a dimostrare la mia vicinanza a tutto il popolo bresciano, a tutti quelli che hanno fatto sacrifici per seguire il Brescia, a tutti quelli che hanno lavorato con onestà e dedizione per il bene del Brescia. Oggi sono stati calpestati 114 anni di storia, ma il Brescia non è lui, il Brescia siamo noi ed è per questo che Brescia non morirà mai, anzi sono certo che risorgerà più forte di prima, perché il Brescia è fatto di tanta, tantissima gente che come me ama questi colori, questa città e questa squadra”, ha scritto.

Il Comune, nella persona del sindaco, sta provando a interloquire con alcune società del territorio affinché valutare eventualmente l’acquisto del titolo in Serie C, per mantenere quantomeno il professionismo. Sembrerebbero falliti i tentativi con Feralpisalò e Lumezzane, si tenta con l’Ospitaletto.