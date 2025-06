Serie C, ufficializzate le date della stagione 2025-2026: quando inizia e quando finisce il campionato

StrettoWeb

A qualche giorno dalla fine dei playoff, con il Pescara vittorioso sulla Ternana in finale, la Lega Pro ha ufficializzato le date della prossima stagione di Serie C, la 2025-2026. Si comincia il 24 agosto e si finisce il 26 aprile. Come quest’anno, il mese di maggio sarà dedicato agli spareggi promozione e retrocessione. Sosta prevista per il 28 dicembre, a cavallo di Capodanno, mentre i turni infrasettimanali saranno tre. Prima del campionato, si scende in campo per la Coppa Italia: inizio previsto il 17 agosto.

Ecco le date nel dettaglio:

Inizio : domenica 24 agosto 2025

: domenica 24 agosto 2025 Sosta : domenica 28 dicembre 2025

: domenica 28 dicembre 2025 Turni Infrasettimanali : 3 Turni da determinare

: 3 Turni da determinare Termine : domenica 26 aprile 2026

: domenica 26 aprile 2026 Coppa Italia Serie C, Primo Turno Eliminatorio: domenica 17 agosto 2025