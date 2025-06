Serie C, il Crotone piazza un bel colpo: arriva l’ex Messina Zunno

StrettoWeb

Comincia a entrare nel vivo il calciomercato del Crotone, che a qualche ora di distanza ufficializza due nuovi arrivi. Il secondo è un colpo importante: si tratta dell’ex Messina Marco Zunno. “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Zunno”, si legge.

“Nato a Roccadaspide (Sa) il 5 maggio 2001, Zunno è un giovane e talentuoso è cresciuto nel Novara ed ha vestito anche le maglie di Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia per un totale di 114 presenze e 16 reti in Serie C. Il giovane e talentuoso calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione fino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni sportive, ed è ora pronto per la nuova avventura in rossoblù. Benvenuto nella famiglia Crotone, Marco!”.