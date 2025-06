Serie C, arrivano le comunicazioni della Covisoc sulle iscrizioni: l’elenco aggiornato

StrettoWeb

Oggi, venerdì 13 giugno, è la giornata in cui la Covisoc comunica alle società l’esito delle domande d’iscrizione effettuate una settimana fa, la famosa scadenza del 6 giugno. Grande attesa soprattutto in Serie C, dove qualche squadra è stata data per traballante mentre qualche altra non si è proprio presentata, come Lucchese e Brescia, per i ben noti motivi. La Spal, invece, avrebbe presentato domanda ma incompleta. L’ufficialità delle squadre ammesse e bocciate verrà annunciata giovedì 19 giugno, nel corso del consiglio federale, dopo che le società eventualmente respinte avranno la possibilità di presentare ricorso entro il 17.

Intanto, prima dell’ufficialità dell’ente federale, l’organo di controllo ha comunicato ai club l’esito. Ufficialmente, a confermare l’avvenuta iscrizione con successo, sono state le varie Altamura, Cerignola, Benevento, Casertana, Campobasso, Siracusa, Ascoli, Sambenedettese, Trapani, Casarano. E’ fatta anche per Ternana, Perugia e Gubbio, così come per il Forlì, il Cosenza e la Triestina, tra le società date in bilico a causa dei mancati pagamenti federali degli ultimi mesi e dei punti di penalizzazione. Indiscrezioni locali confermano l’iscrizione anche del Rimini, arrivata in extremis lo scorso venerdì 6 giugno. Ufficiale l’iscrizione del Foggia, in amministrazione giudiziaria e in bilico fino agli ultimi giorni.

Va precisato che non tutte, obbligatoriamente, sono tenute a comunicare oggi l’esito, a prescindere da quale sia. Alcune lo hanno fatto ufficialmente, per altre invece sono state le cronache locali a raccontarlo. Ecco l‘elenco che si aggiorna di volta in volta:

Altamura

Cerignola

Benevento

Casertana

Campobasso

Siracusa

Ascoli

Sambenedettese

Trapani

Casarano

Ternana

Perugia

Gubbio

Forlì

Cosenza

Triestina

Rimini

Foggia

Arezzo

Pontedera

Trento

Pineto

Monopoli

Ospitaletto

Potenza

Vis Pesaro

Cavese