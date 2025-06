Serie C, calciomercato Trapani: Antonini annuncia altri due colpi

StrettoWeb

Dopo Giovanni Di Noia, il presidente del Trapani Valerio Antonini annuncia sui social altri due colpi messi a segno dal club granata: Francesco Grandolfo e Francesco Podrini. Il primo è un attaccante esperto, autore di diverse reti in questi anni in Serie C e proveniente dal Monopoli, il secondo è un giovane portiere 18enne. “Francesco Grandolfo. Secondo colpo del Trapani Calcio Stagione 25/26, quella del riscatto. Attaccante fortissimo per la categoria, viene da un eccellente campionato a Monopoli. Benvenuto Francesco! Prossimi giorni annunci ufficiali sui canali della Società”, ha scritto Antonini.

“Francesco Podrini, terzo acquisto del Trapani Calcio. Ragazzo di 18 fenomenale. Futuro campione. Grandi aspettative su di lui. Strappato alla concorrenza di squadre di serie B. Grazie all’amico Tateo per questo ennesimo colpo”, ha scritto in un altro aggiornamento sul suo profilo “X”.