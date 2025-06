La Serie A in Australia? L’ultima assurda ipotesi della Lega

StrettoWeb

Non ci stupiamo? No, non ci stupiamo. In un’Italia di calcio in cui un c.t. annuncia di essere stato esonerato (dalla stessa persona che poche ore prima lo aveva difeso) e da esonerato siede in panchina; in cui un presidente federale definisce la Norvegia una “corazzata”; in cui si giocano talmente tante partite (Champions allargata e Mondiale per club) che i giocatori si inventano “svenimenti” dell’ultim’ora per non essere convocati in azzurro; in cui – per restare al passo coi tempi di un calcio mondiale pieno di soldi – in Italia si pensa bene di giocare le Supercoppe in Arabia, dentro stadi semi vuoti; ecco, in tutto questo succede che la Lega Serie A si inventa un’altra assurdità: giocare una partita di campionato in Australia.

La notizia, questa mattina, ha fatto ben presto il giro della cronaca sportiva nazionale. Il match in questione sarebbe Milan-Como, che potrebbe disputarsi a Perth. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l’incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24ª giornata del campionato 2025/26). San Siro in quella data è occupato per i Giochi di Milano-Cortina.

Per rendere possibile la trasferta australiana, che rappresenterebbe la prima volta in cui una gara di un campionato viene disputata all’estero, serve tuttavia il via libera della Fifa. Lo scorso ottobre la federazione internazionale ha istituito un gruppo di lavoro per aggiornare le norme relative alle gare di campionato da disputare all’estero e una decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Ormai non sarebbe più un’assurdità, ovviamente. Ci si lamenta del rischio di un terzo Mondiale senza azzurri, ma tra proprietà straniere e pochi calciatori italiani, tra i pochi elementi identitari italiani sono rimasti luoghi e stadi (quasi tutti fatiscenti). Togliete anche quelli…