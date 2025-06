La sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter, Lucci e Beretta condannati a 10 anni di carcere. Tutti i NOMI

StrettoWeb

Condannati a 10 anni di reclusione sia Luca Lucci che Andrea Beretta, rispettivamente capo ultrà del Milan e dell’Inter. I due erano imputati, a vario titolo, di associazione per delinquere, per l’omicidio di Antonio Bellocco e per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di 50 mila euro per Inter e Milan. Inoltre, Andrea Beretta dovrà versare oltre mezzo milione di euro ai familiari e figli di Antonio Bellocco, parti civili nel giudizio abbreviato.

Marco Ferdico , ex socio di Beretta e Bellocco – 8 anni

, ex socio di Beretta e Bellocco – Gianfranco Ferdico – 4 anni e 8 mesi

– Matteo Norrito – 4 anni e 8 mesi

– Mauro Nepi – 4 anni

– Francesco Intagliata – 5 anni

– Giuseppe Caminiti – 5 anni

– Renato Bosetti – 4 anni

– Christian Ferrario – 6 anni

– Deborah Turiello – 2 anni con pena sospesa

– Daniele Cataldo , presunto esecutore dell’agguato ad Anghinelli – 10 anni

, presunto esecutore dell’agguato ad Anghinelli – Alessandro Sticco – 5 anni

– Fabiano Capuzzo – 4 anni e 4 mesi

– Islam Hagag – 3 anni e 8 mesi

– Luciano Romano – 3 anni e 4 mesi