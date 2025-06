Il Seminario di Reggio Calabria non chiuderà, ma la formazione dei presbiteri sarà a Catanzaro

StrettoWeb

Una delegazione del Comitato per la difesa del Seminario Pio XI di Reggio Calabria è stata ricevuta dall’Arcivescovo Fortunato Morrone. Al centro dell’ incontro le sorti del Seminario. Della delegazione guidata da Adriana Musella hanno fatto parte soggetti a vario titolo impegnati nella vita socioculturale della città e della Diocesi. Tra di loro, Maria Teresa Merenda, Pino Franco, Carmelo Crucitti, Rosanna Scambelluri, Enzo Rugolo, Mimmo Caridi, Pino Cambareri, Antonio Chiriaco, Mario Iraci. Adriana Musella ha consegnato nelle mani dell’Arcivescovo le firme di 1.500 adesioni allegate ad un appello da lei stessa letto. Gli interventi che si sono succeduti hanno tutti rilevato il ruolo preponderante avuto dal Pio XI nella storia della Calabria e della sua Chiesa.

L’Arcivescovo ha ascoltato con molta attenzione, rispondendo a tutte le osservazioni poste. Pur affermando che il Seminario non chiuderà ha però confermato che da settembre tutta la formazione dei futuri presbiteri sarà delegata all’Istituto Teologico di Catanzaro. Al Seminario di Reggio provvisoriamente rimarranno 4 seminaristi del biennio, ma la struttura pur continuando a ospitare attività ecclesiali e culturali, da settembre prossimo smetterà la sua funzione. Tra le motivazioni non ultima la carenza di vocazioni e l’esigenza di raggruppare in un’unica sede I seminaristi, con lo scopo di offrire loro un alto livello formativo.

Sarà lo stesso Morrone a comunicare e spiegare alla città il perché della scelta di Catanzaro. Con questo incontro, il Comitato esaurisce il proprio compito per intraprendere a breve nuove iniziative. Tutti i componenti si sono impegnati con amore e speranza. Le battaglie in cui si crede non sono mai battaglie perse. Noi non siamo stati a guardare. Ce l’abbiamo messa tutta.