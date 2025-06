La scuola reggina “Carducci-da Feltre” protagonista al concorso nazionale “Accendiamo le Stelle”

StrettoWeb

L’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria protagonista al concorso nazionale “Accendiamo le Stelle” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli alunni della scuola secondaria di I grado Vittorino da Feltre, guidati dal prof. Giuseppe Eugenio Laganà, hanno conquistato un prestigioso terzo posto. La premiazione si è svolta in occasione dell’evento “Solstizio d’estate nel segno dei giovani 2025” svoltosi presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro promosso dal MarRC assieme a Società Astronomica Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetarium Pythagoras, in occasione della Settimana dell’Astronomia giunta quest’anno alla XXV edizione, sono stati premiati i vincitori dei concorsi nazionali “Schiaparelli” e “Accendiamo le stelle”. Proprio nel concorso “Accendiamo le Stelle per monitorare l’inquinamento luminoso”, si sono resi protagonisti i ragazzi dell’I.C. ”Carducci-V. da Feltre” con il loro importante piazzamento.

L’obiettivo del bando era stimolare la sensibilità dei ragazzi al tema dell’inquinamento luminoso, nei suoi risvolti culturali ed economici, coinvolgendo gli allievi nella rilevazione di dati e nell’osservazione del cielo. L’istituto reggino si è distinto ricevendo l’importante riconoscimento, tra i pochi in Calabria. Gli alunni vincitori del concorso sono Gabriele Bascià, Giuseppe Morabito e Francesco Varco, accompagnati dal prof. Giuseppe Eugenio Laganà in qualità di referente.

Le parole della dirigente

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri ragazzi”, afferma la prof.ssa Sonia Barberi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre”. “Il nostro Istituto – prosegue – crede fortemente nell’educazione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, temi che affrontiamo attraverso percorsi didattici personalizzati e interdisciplinari. Promuoviamo la consapevolezza delle grandi sfide globali, valorizzando le discipline STEM e l’astronomia, parte integrante della nostra offerta formativa, con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e consapevoli. I miei complimenti agli studenti vincitori – conclude – e un sentito ringraziamento al prof. Giuseppe Eugenio Laganà, referente del progetto, che si avvia verso il meritato pensionamento. Al prof. Laganà va la profonda gratitudine dell’Istituto per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso degli anni”.