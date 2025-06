Scuola, Occhiuto (FI): “dalla Calabria una svolta sulla presenza degli psicologi”

StrettoWeb

“Con il progetto pilota per l’introduzione dello psicologo in tutte le scuole, la Regione Calabria diventa la prima in Italia ad affrontare con serietà e visione il tema del benessere psicologico degli studenti. Un passo avanti decisivo in un momento in cui le fragilità giovanili crescono e le istituzioni hanno il dovere di offrire una risposta. È il segno di un cambio di paradigma che mette finalmente il benessere psicologico al centro delle politiche pubbliche. Un tema a cui sto lavorando anche in Parlamento, con una proposta legislativa volta a far sì che lo psicologo a scuola diventi una presenza stabile, strutturale, accessibile in tutto il Paese. L’Italia è l’unico Paese europeo a non essere dotato della figura dello psicologo scolastico, figura indispensabile per intercettare precocemente le potenziali situazioni di disagio, soprattutto tra i giovani. Guarderemo con attenzione all’esperienza della Calabria nella consapevolezza che il benessere dei nostri giovani passa anche e soprattutto dalla loro salute mentale”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.