Scuola Crisafi di San Marco d’Alunzio, no della minoranza alla nuova mensa scolastica nel cortile

StrettoWeb

A San Marco d’Alunzio il Gruppo di Minoranza del Consiglio Comunale, Salvatore Mangano, Dino Castrovinci, Francesco Tortorici, esprime “ferma contrarietà alla costruzione della mensa scolastica nel cortile della Scuola Elementare “Ten. Giuseppe Crisafi”, edificio di alto valore storico e simbolo di architettura in stile littorio. L’imminente gettata delle fondamenta compromette in modo irreparabile la natura del complesso scolastico e riduce la fruibilità di un’area esterna funzionale, da sempre utilizzata da studenti e personale scolastico per lo svolgimento delle attività ludiche e didattiche. L’intervento appare forzato e inutile, perché sottrae spazio vitale e memoria storica alla Comunità Aluntina“.

“Si sta sottraendo spazio vitale e memoria storica alla comunità, senza un confronto e senza una reale necessità” – sottolinea la Minoranza. “Chiediamo all’Amministrazione di fermarsi, di sospendere i lavori e riflettere sull’importanza storica e simbolica del luogo, che non può essere sacrificata sull’altare dell’improvvisazione che non ha nè rispetto nè visione. È nostra intenzione, invece, inviare con urgenza un’istanza ai funzionari preposti della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, per un sopralluogo, essendo storicamente l’edificio ed i suoi cortili un monumento fra i monumenti”.

“La proposta inascoltata del tavolo tecnico permanente

In Consiglio Comunale, la Minoranza ha più volte proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare in modo condiviso tematiche e tutte le progettualità pubbliche, attuali e passate. L’obiettivo: individuare soluzioni più adeguate e meno impattanti sul patrimonio aluntino. Una proposta rimasta inascoltata, che – se accolta – avrebbe evitato sprechi di fondi pubblici e permesso una pianificazione più responsabile e sostenibile. Quello che oggi stiamo affrontando non è solo una discussione sulla destinazione di un luogo. È un richiamo alla coscienza collettiva: fermiamo questi lavori prima che sia troppo tardi“, puntualizza la nota.

Appello

Un appello alla coscienza collettiva “quello che oggi stiamo affrontando non è solo una discussione sulla destinazione di un luogo. È un richiamo alla coscienza collettiva: fermiamo questi lavori prima che sia troppo tardi”. Il Gruppo di Minoranza chiude con un appello chiaro: “difendere la Crisafi oggi significa difendere l’identità di un’intera comunità. Non possiamo restare in silenzio mentre si cancella un altro pezzo di storia. Se c’è ancora tempo per scegliere il buon senso, quel tempo è adesso”.