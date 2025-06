Alla scoperta dei cetacei in Sicilia e Calabria, al via le iscrizioni alla Marine Biology Summer School

StrettoWeb

Al via le iscrizioni alla Marine Biology Summer School 2025 legata alla biologia ed all’ecologia dei cetacei. Le attività in mare si svolgeranno nell’area compresa tra il Golfo di Catania e lo Stretto di Messina, fino all’area prospicente Capo Vaticano. Le attività di teoria si svolgeranno tra Riposto (Catania) e Ganzirri (Messina). Le attività di ricerca in mare avranno lo scopo di mettere il partecipante nelle condizioni di toccare con mano tutte le fasi delle attività pratiche. Queste riguarderanno principalmente il monitoraggio su transetti, la raccolta dati, la raccolta di campioni biologici e l’uso delle attrezzature.

Grande risalto verrà dato alla problematica legata alla presenza della plastica in mare, all’interazione tra questa e le varie specie ed alle ricadute all’interno della rete trofica.