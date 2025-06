Scilla, Rocco Bueti si dimette da consigliere comunale

StrettoWeb

“Care cittadini di Scilla, oggi sento il dovere di parlare con chiarezza, come ho sempre fatto, per condividere una scelta che riguarda non solo me, ma un intero percorso collettivo nato dal desiderio autentico di cambiamento, partecipazione e responsabilità. Con trasparenza e senso di responsabilità mi rivolgo a voi per condividere una decisione importante che riguarda la mia presenza in seno al Consiglio Comunale. Come saprete, ho avuto l’onore di ricevere fiducia e consenso, conquistando un seggio all’interno del Consiglio. Tuttavia, oggi sono qui per comunicarvi che, in linea con una visione condivisa dall’inizio del nostro percorso con la squadra, ho scelto di lasciare spazio a Gabriele, il primo dei giovani non eletti. Chi ha camminato con noi sa che questa non è una storia personale, è una storia collettiva”, è quanto afferma Rocco Bueti.

“Cammino fatto insieme”

“È il risultato di un cammino fatto insieme, passo dopo passo, immaginando un futuro diverso per Scilla. Dunque questa decisione non è frutto di un ripensamento dell’ultimo momento, ma di una visione condivisa e maturata con il gruppo già prima delle elezioni. Una scelta consapevole, fatta non per strategia ma per visione.

Perché crediamo che le idee si coltivano nel tempo, ma le persone crescono solo se viene data loro la possibilità di fare esperienza. Avevamo deciso insieme che, in caso di mancata elezione della lista alla guida del Comune, io avrei lasciato il posto al primo tra i giovani candidati. Non per un gesto di rinuncia, ma per un gesto di responsabilità. Perché credo che il futuro si costruisca solo dando spazio, fiducia e responsabilità ai ragazzi che vogliono mettersi in gioco per Scilla, per offrire concrete possibilità di esperienza, crescita e impegno attivo nella vita amministrativa“, evidenzia Bueti.

Rinnovamento

“Credo profondamente che il rinnovamento non passi solo attraverso le parole, ma soprattutto attraverso i gesti, i fatti. E questo è uno di quei fatti, di quei gesti concreti che, pur nella sua semplicità, porta con sé un messaggio forte: la politica è servizio, è comunità. È costruzione di futuro. Gabriele insieme agli altri giovani candidati rappresenta al meglio quello spirito che abbiamo voluto valorizzare in questi mesi e che dunque con coerenza voglio onorare. Saprà, affiancato dall’esperto Rocco Patafio, e costantemente coadiuvato da me e da tutta la squadra di Scilla Unita, portare avanti questo impegno con dedizione, umiltà e passione. Non a parole, ma con i fatti. Voglio dunque essere chiaro e senza equivoci tranquillizzare tutti coloro che in me e in questa squadra hanno confidato con speranza: non mi sto affatto mettendo da parte, non faccio nessun passo indietro. Nonostante qualche voce abbia provato a insinuare il contrario, o qualcuno che ha maliziosamente pensato – o addirittura sperato – in un mio passo indietro, io resto saldamente alla testa di questo gruppo”, evidenzia la nota.

“Resto, più determinato che mai. Resto al fianco di questi ragazzi, che sono molto più di un insieme di nomi: è una comunità viva. Resto per dare continuità a quella voglia di cambiamento che ha acceso i cuori di tanti in questa campagna. Il mio impegno continua. Perché la politica non abita solo nei palazzi. La politica vera sta nei gesti, nelle scelte, nella coerenza. E oggi, ancora una volta, noi dimostriamo che le promesse si mantengono”, conclude Bueti.