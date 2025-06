Scilla presa d’assalto dai turisti. Un operatore: “serve la collaborazione dell’amministrazione” | INTERVISTA

StrettoWeb

Nel primo fine settimana di Giugno, Scilla è stata letteralmente presa d’assalto dai turisti. Complice il clima estivo, molti si sono riservate nelle suggestive vie della cittadina in provincia di Reggio Calabria e nella straordinaria spiaggia. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico si lamenta: “serve la collaborazione dell’amministrazione, stiamo mascherando i disservizi, non ci sono cestini e la pulizia la dobbiamo fare noi. Chiederemo un incontro al primo cittadino che si è insediato da pochi giorni”.

La cittadina della Costa Viola, anche grazie ai voli Ryanair del vicino aeroporto dello Stretto, sta incrementando le visite e ciò comporta un impegno maggiore da parte degli operatori e dei commercianti.