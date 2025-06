Scaletta Zanclea, picchia l’ex compagna: arrestato per maltrattamenti in famiglia

StrettoWeb

Ieri notte, a Scaletta Zanclea (ME), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei Carabinieri è scaturito a seguito di una chiamata, effettuata al numero di pronto intervento 112, con la quale la vittima aveva segnalato atti di violenza da parte dell’ex compagno, consistenti in percosse e insulti.

Sul posto i militari hanno rintracciato e bloccato l’aggressore, trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’eccessiva assunzione di alcool. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la donna procurandole delle lesioni che il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha giudicato guaribili in cinque giorni. L’attività investigativa posta in essere nell’immediatezza, ha permesso di riscontrare altresì che l’episodio in questione non aveva carattere isolato ma si inseriva in un contesto di ripetuti atti di violenza fisica, psicologica, manifestati dall’individuo nei confronti della donna dovuti a presunti motivi dovuti gestione del loro figlioletto.

Sulla base degli elementi investigativi raccolti, i Carabinieri hanno pertanto proceduto all’arresto del 37enne, giudicato nell’odierna mattinata con rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’episodio mette ancora una volta in evidenza la gravità della violenza domestica e l’importanza delle segnalazioni al numero di pronto intervento 112 nel contrasto a fenomeni drammaticamente diffusi come i maltrattamenti in famiglia.