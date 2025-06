Martorano: “Sbarra nuovo Sottosegretario alle politiche del Sud è grande opportunità per Mezzogiorno” 

StrettoWeb

“Il Segretario Generale della Federazione Italiana Lavoratori, Giuseppe Martorano, accoglie con grande soddisfazione la notizia della nomina di Luigi Sbarra a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud. La nomina, ufficializzata ieri a Palazzo Chigi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ratificata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma la stima e la fiducia riposte in una figura che ha dedicato una vita intera al sindacato e alla difesa dei lavoratori, in particolare nel nostro territorio calabrese“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Giuseppe Martorano, segretario generale della FIL.

“Sbarra, originario di Pazzano e già Segretario Generale della CISL nazionale fino allo scorso febbraio, porta con sé un’esperienza concreta e radicata nelle nostre comunità. Durante la lunga carriera, ha sostenuto con determinazione le battaglie per l’occupazione, lo sviluppo locale e la legalità.

Questa nomina rappresenta un’opportunità unica per il Sud di vedere riconosciuto un profilo capace di coniugare il dialogo istituzionale con la forte sensibilità verso le istanze sociali e lavorative del territorio. Crediamo fermamente che l’ingresso di Sbarra nel Governo possa consolidare e dare concretezza ai processi di crescita, coesione e occupazione nel Mezzogiorno, valorizzando le risorse del PNRR e le ZES, come da lui stesso evidenziato.

Esprimiamo al neo-Sottosegretario i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e rinnoviamo l’impegno della Federazione Italiana Lavoratori a costruire, insieme alle Istituzioni e al Sindacato, un futuro prospero e sostenibile per il nostro territorio“, conclude Martorano.