“Sapori del territorio – tradizione e valorizzazione”, importante evento organizzato a Cardeto | INTERVISTE

Si è svolto lo scorso sabato a Piazza Romeo, a Cardeto, cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria, l’evento dal titolo “Sapori del Territorio – tradizione e valorizzazione”. All’evento hanno partecipato il sindaco Arfuso, il presidente della Pro Loco, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio, rappresentanti della Confesercenti, Coldiretti e Fattoria della Piana.

“Vogliamo valorizzare i nostri prodotti e tentare di non far scappare i giovani da questa bellissima terra”, hanno detto in coro gli intervenuti al convegno di Cardeto.

