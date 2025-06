Sapienza a Catania, Giusva Branca si complimenta e lui risponde: “senza di te non avrei mai conosciuto la bellezza di Reggio Calabria”

StrettoWeb

Giusva Branca ha fatto pubblicamente i complimenti a Giuseppe Sapienza, che ieri è stato presentato ufficialmente come responsabile della Comunicazione al Catania, squadra della città in cui è nato e di cui è tifoso. Pippo, però, non ha dimenticato Reggio Calabria e la Reggina, nonostante l’esperienza di pochi mesi, e lo ha ricordato anche in conferenza. Di questo se n’è accorto anche Giusva Branca, di cui è amico, e che per questo così ha scritto sui social.

“Un gigante della comunicazione sportiva italiana – per lui parla il curriculum – riparte da casa sua, Catania, con in testa ambizioni importanti e idee di comunicazione meravigliose. Eppure anche lui ha voluto bene a Reggio, aveva creduto e sposato con entusiasmo la causa, poi le cose andarono come andarono, ma nella conferenza stampa di insediamento di Pippo Sapienza a Catania il suo pensiero è andato anche a questa sponda dello Stretto. Quanta bella gente, negli anni, è passata da Reggio, però… Ad maiora, Giuseppe Sapienza. Esserti amico, con la A maiuscola, da 26 anni è un privilegio raro”.

Tra i commenti non si è fatta attendere la risposta di Sapienza: “Grazie Giusva Branca perché senza di te non avrei mai conosciuto la bellezza della città che guarda lo Stretto e l’Etna, le persone magnifiche che vivono in città, in provincia e nel mondo con la fede amaranto, i luoghi e la straordinaria gente di Calabria, che amo”.