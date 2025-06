Sant’Eufemia d’Aspromonte, successo per il gazebo lega sul decreto sicurezza

StrettoWeb

Questa mattina, nella centralissima Piazza Matteotti di Sant’Eufemia d’Aspromonte, si è svolto il gazebo informativo della Lega dedicato al Decreto Sicurezza. All’iniziativa erano presenti i consiglieri comunali iscritti al gruppo Lega, tra cui anche il referente cittadino Giuseppe Polimeni, insieme a Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Calabria. Anche questa volta la partecipazione è stata alta, a conferma del forte radicamento della Lega nel paese aspromontano. Non è un caso che proprio da Sant’Eufemia provenga il capogruppo regionale del partito, e che il gruppo consiliare comunale sia tra i più attivi e che la sezione locale della Lega, con sede proprio in Piazza Matteotti, sia una delle più vivaci e organizzate dell’intera provincia.

Del resto esprimere un consigliere regionale e per di più capogruppo e 4 consiglieri comunali è cosa più da valli bergamasche che da pendici dell’ Aspromonte. L’iniziativa odierna conferma che la Lega a Sant’Eufemia non è solo una presenza istituzionale, ma una realtà militante, radicata, appassionata, che sa parlare alla gente e raccogliere consenso attorno ai temi concreti.