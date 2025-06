Sanità, tra gli ospedali dimenticati e le inefficienze in Calabria al miracolo dell’ISMETT: torna “Le Iene presentano: La Cura”

StrettoWeb

LUNEDÌ 16 GIUGNO 2025 14.11.20

Tv: su Italia1 torna ‘Le Iene presentano: La Cura’

Torino, 16 giu. (LaPresse) – Domani, martedì 17 giugno, in prima serata su Italia1, torna l'appuntamento con 'Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio', condotto da Gaetano Pecoraro, scritto da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese.L'estate sta arrivando e prendersi cura della pelle non è solo una questione estetica: tra consigli pratici e voci autorevoli, si parlerà di come prevenire i melanomi e proteggere la propria salute.Inoltre, Pecoraro torna a occuparsi della maxinchiesta sugli ospedali da incubo e sugli sprechi in Calabria. A distanza di anni, e con il commissariamento ormai quasi concluso, l'inviato si è recato nuovamente in quegli stessi ospedali. E ha scoperto che molte cose, purtroppo, non sono affatto cambiate. E ancora, una storia che emoziona: qualche anno fa all'ISMETT di Palermo, centro di eccellenza per i trapianti di organi solidi, una mamma ha donato parte del fegato al proprio bambino per salvargli la vita. Gaetano è tornato da loro: oggi il bambino va a scuola e conduce una vita sostanzialmente normale. Nel corso della puntata intervengono anche Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze).