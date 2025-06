Sanità calabrese, archiviata la querela di Occhiuto contro il Dott. Montilla: “nessuna diffamazione, è libertà di critica”

StrettoWeb

“La Cisl medici esprime soddisfazione per l’archiviazione, nell’udienza del 5 giugno 2025, del procedimento penale nei confronti del Dott. Pasquale Montilla, querelato dal Presidente della Regione On. Occhiuto per le critiche sulla gestione della sanità calabrese pubblicate nell’agosto 2022 sui siti web di alcune testate giornalistiche”. Lo affermano in una nota la FEDERAZIONE CISL MEDICI CALABRIA-Dott. Nino Accorinti e la FEDERAZIONE CISL MEDICI MAGNA GRAECIA – Dott.ssa Luciana Carolei.

“Il Dott. Montilla, associato alla Cisl medici, evidentemente aveva “infastidito” il Presidente disapprovando la scelta di avvalersi per il SSR di personale sanitario proveniente da Cuba ed ipotizzando una “stazione appaltante di comodo” o alludendo a “cerchi magici” ed altro ancora. Ma per il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro non c’è diffamazione, non c’è reato. La libertà di espressione, che trova il suo fondamento nell’art. 21 della Costituzione, merita ampia tutela!”

“Le espressioni, oggetto di censura da parte del Presidente della Regione Calabria, quindi, sono da ricondursi all’esercizio del diritto di critica giornalistica e le accuse mosse sono risultate infondate. In realtà è pratica diffusa quella di utilizzare la denuncia querela per diffamazione per tentare di tacitare le opinioni diverse da quelle di chi ci governa. Un tentativo maldestro di utilizzare lo strumento giudiziario per cercare di mettere il bavaglio a chi critica e dissente, nel caso di specie sul comportamento tenuto nella gestione della sanità in Calabria”.

“Riteniamo, come sindacato, che il pronunciamento del GIP di Catanzaro debba essere di monito a chi vuole proseguire su questa strada e certifica il riconoscimento della libertà di critica, anche sindacale, nel contesto della più ampia difesa del bene comune e del diritto alla salute”.