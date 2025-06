San Roberto, il 20 giugno ritorna Yaran Bombing | INFO

StrettoWeb

Si terrà, venerdì 20 giugno 2025, con inizio alle ore 16,00, a San Roberto, la seconda edizione del Yaran Bombing, grazie all’infaticabile impegno di Emanuela Turoni, dell’Associazione “il Nido dei Nonni”. A darne notizia, con viva soddisfazione, è il Sindaco di San Roberto, Antonino Micari il quale ringrazia sentitamente, la Presidente Emanuela Turroni e l’intera Associazione “il Nido dei Nonni, per questo gradito evento, giunto alla seconda edizione. Yarn Bombing, significa “bombardamento di filati”, e non è altro che, una forma d’arte che nasce nelle strade degli USA nel 2005, e mira a colorare le città, vestendole con lana e cotone, una manifestazione – afferma il Sindaco Micari -, che orgogliosamente ospitiamo, per il secondo anno consecutivo, e che ha registrato tanti apprezzamenti già nella scorsa edizione”.

“Questa edizione di YARN BOMBING, a San Roberto, sarà ancora più ricca e partecipata – spiega la Presidente Emanuela Turoni, che definisce l’evento – alla scoperta di grandi e piccole creazioni artistiche”. La manifestazione avrà inizio alle ore 16,00, con la visita al Telesia Museum, in località Colelli di San Roberto, in compagnia dell’associazione “Cuore di Maglia”, per il laboratorio di knitting, per poi proseguire al “Parco delle Mimose” alla scoperta dei nuovi colori, ascoltando la musica dagli alberi con Elena Iacopino e gli strumenti di Plants play, per concludere, in serata al Chiosco della Vallata, con musica live e un ricco menù., in allegra compagnia.